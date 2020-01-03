İşte Merve Özbey'in en büyük dileği!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Kenan Koçak ile nişanlanmıştı geçtiğimiz haftalarda evinde bir kaza geçirmiş ve ayak parmaklarını kırmıştı. Merve Özbey, ayağının iyileşmesinin ardından yeni yılı sahnede geçirdi. Güzel şarkıcı, “En büyük dileğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 3.1.2020 19:15Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 19:17
Merve Özbey, geçtiğimiz haftalarda evinde bir kaza geçirmiş ve ayak parmaklarını kırmıştı. Ünlü şarkıcı bu kazadan sonra ocak ayında gerçekleşecek düğününü şubat ayına ertelemişti.