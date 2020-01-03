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İşte 'in en büyük dileği!

Ünlü şarkıcı , yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Kenan Koçak ile nişanlanmıştı geçtiğimiz haftalarda evinde bir kaza geçirmiş ve ayak parmaklarını kırmıştı. Merve Özbey, ayağının iyileşmesinin ardından yeni yılı sahnede geçirdi. Güzel şarkıcı, “En büyük dileğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 19:15 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 19:17
İşte Merve Özbey'in en büyük dileği!

, geçtiğimiz haftalarda evinde bir kaza geçirmiş ve ayak parmaklarını kırmıştı. Ünlü şarkıcı bu kazadan sonra ocak ayında gerçekleşecek düğününü şubat ayına ertelemişti.

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İşte Merve Özbey'in en büyük dileği!
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