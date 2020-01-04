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'ndan ayrılık açıklaması! Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşinden ayrıldı mı?

Hiç kuşkusuz 2019'un en çok konuşulan magazin olaylarından biri de oyuncu 'nun kendinden 48 yaş büyük bir ile evlenmesiydi. Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı ile fotoğrafları basına sızmış ve kendisi tarafından da evlilik doğrulanmıştı. Sonrasında Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği para için yaptığıyla ilgili birçok haber çıkmıştı. karakterine hayat vermesiyle tanınan Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği şaşkınlık yaratmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Patrick'i terk ettiği iddiaları gündeme geldi. Meltem Miraloğlu ayrılık haberlerine yanıt verdi...

Giriş Tarihi: 4.1.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 10:53
Meltem Miraloğlu'ndan ayrılık açıklaması! Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Amerikalı eşinden ayrıldı mı?

Hiç kuşkusuz 2019'un en çok konuşulan magazin olaylarından biri de oyuncu 'nun kendinden 48 yaş büyük bir ile evlenmesiydi.

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Meltem Miraloğlu'ndan ayrılık açıklaması! Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Amerikalı eşinden ayrıldı mı?
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