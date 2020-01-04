Meltem Miraloğlu'ndan ayrılık açıklaması! Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Amerikalı eşinden ayrıldı mı?

Hiç kuşkusuz 2019'un en çok konuşulan magazin olaylarından biri de oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmesiydi. Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile fotoğrafları basına sızmış ve kendisi tarafından da evlilik doğrulanmıştı. Sonrasında Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği para için yaptığıyla ilgili birçok haber çıkmıştı. Çocuk gelin karakterine hayat vermesiyle tanınan Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği şaşkınlık yaratmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Patrick'i terk ettiği iddiaları gündeme geldi. Meltem Miraloğlu ayrılık haberlerine yanıt verdi...
Giriş Tarihi: 4.1.2020 10:36Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 10:53
Hiç kuşkusuz 2019'un en çok konuşulan magazin olaylarından biri de oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmesiydi.