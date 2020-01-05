Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 5 Ocak 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Ocak 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 5 Ocak 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Gezegenlerin seyri ocak ayında bizleri nelere şahit tutacak?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 OCAK 2020 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Jüpiter 120'liği mülteci ve sığınma haklarını, uluslararası kurumları gündemden düşürmeyeceğine vurgu yaparken, dünyada kadınlarla ilgili protestoların artışı yeni dünya düzeninde büyük yankı uyandıracak. Gökyüzü toprağa teslim olmaya devam ederken ülkemizin topraklarında çıkacak tarihi eserler yeni şehirlerin haberciliğini yapabilir.

Koç: Bugünlerde kıskançlık ve şüphe konusu ön plana çıkabilir. Bugünü sabırlı geçirmek senin için en iyisi. Öğleden sonra yurtdışından gelen konferans teklifi, ertesi güne heyecanla başlamana vesile olabilir.

Boğa: Artık ağır sorumluluk altında kalmaktan korkmuyorsun. Ancak bugün sana biraz daha eskileri hatırlatmış gibi. Bugün ayırmadan önüne çıkan herkese 'hayır' demeye hazırsın. Bu tavrı anlaşılmaz bulanlar olacak.

İkizler: Var olan ilişkin üzerine sorgulama yapman hiç de tesadüf olmasa gerek. Ciddi bir ilişki ihtiyacı bugün hiç olmadığı kadar kafanı karıştırmış durumda. Kaygılardan uzaklaşmak en iyisi…