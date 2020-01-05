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başlattı! Yeni trend ay ışığında bekletilmiş…

2020 trend raporlarına yeni bir akım daha girdi: Ay suyu içmek... , bir detoks kampında ay ışığında bekletilip şişelenmiş su içtiğini açıkladı. Ay ışığının kişiye güç verdiği ve modunu yükselttiği söyleniyor. Özellikle de dolunayda bekletilen su, insana iyi geliyormuş. Victoria’nın ardından, bu akım hızla bizde de yayılacak gibi. Günaydın köşe yazarı Mert Vidinli, Victoria Beckham’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Mert Vidinli Günaydın
Giriş Tarihi: 5.1.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 11:29
Victoria Beckham başlattı! Yeni trend ay ışığında bekletilmiş…

Her geçen gün bizi şaşırtan trend haberlerine bir yenisi daha eklendi: Ay ışığında bekletilen suyu içmek. "O da ne Mert?" der gibisiniz ama bunu yapan olunca haliyle trend listelerindeki yerini almış bile.

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Victoria Beckham başlattı! Yeni trend ay ışığında bekletilmiş…
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