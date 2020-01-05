Victoria Beckham başlattı! Yeni trend ay ışığında bekletilmiş…

2020 trend raporlarına yeni bir akım daha girdi: Ay suyu içmek... Victoria Beckham, bir detoks kampında ay ışığında bekletilip şişelenmiş su içtiğini açıkladı. Ay ışığının kişiye güç verdiği ve modunu yükselttiği söyleniyor. Özellikle de dolunayda bekletilen su, insana iyi geliyormuş. Victoria’nın ardından, bu akım hızla bizde de yayılacak gibi. Günaydın köşe yazarı Mert Vidinli, Victoria Beckham’ı kaleme aldı. İşte o yazı…
Giriş Tarihi: 5.1.2020 11:10Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 11:29
Her geçen gün bizi şaşırtan trend haberlerine bir yenisi daha eklendi: Ay ışığında bekletilen suyu içmek. "O da ne Mert?" der gibisiniz ama bunu yapan Victoria Beckham olunca haliyle trend listelerindeki yerini almış bile.