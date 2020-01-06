Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den haftalardır haber alınamıyordu... Mehmet Ali Erbil dede olduktan sonra ilk kez anlattı...

Uzun bir süredir hastalıklarla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil dede olduktan sonra ilk defa konuştu. Mehmet Ali Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Hastane koridorlarından bir türlü kurtulamayan Mehmet Ali Erbil, önce kalp spazmı sonra da beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı zor günleri anlatan Mehmet Ali Erbil, 2. sayfa programında dede olduktan sonra değişen hayatından bahsetti.