Opera ve bale sanatçılarına yeni yıl hediyesi

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bin 26 sanatçının istihdam edileceğini belirterek şunları söyledi: "Genel müdürlüğümüzde 25 yılı aşkın süredir yerli ve yabancı misafir sanatçı statüsünde çalışan personel, 1 Ocak itibariyle sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeye hak kazanmışlardır. Hak kazanan 494 Türk uyruklu, 91 yabancı uyruklu sanatçı, 268 teknik personel ile sanatsal büro personelinin yanı sıra 178 figüranın maşlarında da yüzde 20, yıllık bazda ise yüzde 30'a varan iyileşme yapılmıştır." Karahan'ın bu açıklaması, opera ve bale dünyasında büyük yankı buldu, 'En güzel yeni yıl hediyesi' şeklinde yorumlandı. Ünlü balet Tan Sağtürk ise şu sözlerle Karahan'a destek verdi: "Dostumun bu konular için ne kadar uğraştığını bizzat biliyorum. Kendisi opera ve balemiz için bir şanstır."