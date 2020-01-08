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Tansiyonu düşen eczaneye koştu

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Tansiyonu düşen İzel eczaneye koştu
Ünlü şarkıcı İzel, geçtiğimiz günlerde Akmerkez'de eczanede tansiyonunu ölçtürürken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, başının döndüğünü, kendisini hemen eczaneye attığını belirterek şunları söyledi: "Zaten griptim, bir aydır iyileşemedim. Bugün biraz alışveriş yapmak istedim ama bir anda başım döndü. Bir şeyim yokmuş ama, şimdilik eczaneliğim, Allah hastanelik etmesin." Geçtiğimiz günlerde Hakan Verbiç ile birlikte adı aşk dedikodularına karışan İzel, bu iddiayı yalanladı: "Kesinlikle bir şey yok. Onun koluna girmem öyle bir izlenim yaratmış olabilir ama ben herkesin koluna girerim. Gerçekten sevgilim yok, keşke olsa da size haykıra haykıra söylesem."
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Tansiyonu düşen İzel eczaneye koştu
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