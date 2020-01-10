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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ umreye gitti! Mustafa Üstündağ'ın paylaşımına beğeni yağdı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ umreye gitti! Mustafa Üstündağ'ın paylaşımına beğeni yağdı...
Atv'nin sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncusu Mustafa Üstündağ geçtiğimiz ay 10 yıllık evliliğini noktalamıştı. Kendisi gibi oyuncu Ecem Özkaya ile birlikte yer aldıkları bir dizinin setinden tanışıp aşık olmuşlardı... Mustafa Üstündağ biten evliliğinin ardından dizilerin iki haftalık tatilini fırsat bilerek kutsal topraklara ziyarette bulundu. Mustafa Üstündağ sosyal medya hesabından paylaştığı umre fotoğrafına beğeni yağdı. İşte Mustafa Üstündağ'ın o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 10.1.2020 11:15Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 11:25
Atv'nin sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncusu Mustafa Üstündağ geçtiğimiz ay 10 yıllık evliliğini noktalamıştı.