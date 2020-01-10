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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı umreye gitti! Mustafa Üstündağ'ın paylaşımına beğeni yağdı...

'nin sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncusu geçtiğimiz ay 10 yıllık evliliğini noktalamıştı. Kendisi gibi oyuncu ile birlikte yer aldıkları bir dizinin setinden tanışıp aşık olmuşlardı... Mustafa Üstündağ biten evliliğinin ardından dizilerin iki haftalık tatilini fırsat bilerek kutsal topraklara ziyarette bulundu. Mustafa Üstündağ sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına beğeni yağdı. İşte Mustafa Üstündağ'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 10.1.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 11:25
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ umreye gitti! Mustafa Üstündağ'ın paylaşımına beğeni yağdı...

'nin sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncusu geçtiğimiz ay 10 yıllık evliliğini noktalamıştı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ umreye gitti! Mustafa Üstündağ'ın paylaşımına beğeni yağdı...
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