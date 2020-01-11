Eski sevgilisiyle yeniden davalık oldu

Şarkıcı Ferman Toprak, sahneye çıktığı mekanda tanıştığı Türkan K. adlı kadınla sevgili olmuş fakat daha sonra başka biriyle nişanlanmıştı. İddiaya göre Türkan K.; Toprak'ı çıplak ve uyur vaziyetteki fotoğraflarını basına sızdırmakla tehdit edip sanatçıdan 100 bin dolar istemişti. Bunun üzerine Toprak, şantaj yoluyla kendisinden para isteyen eski sevgilisinden şikayetçi olmuş, Türkan K. hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.İkili arasındaki dava sürerken; 28 Mart'ta Türkan K., bir TV programına telefonla bağlanarak, "Ferman Toprak gözüktüğü gibi bir adam değil, sanatçı maskesini takarak insanları kandırıyor. O çok tehlikeli bir insan" demişti. Türkan K.'nın bu sözlerinin ardından savcılığa başvuran ünlü şarkıcı, şikayetçi oldu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Türkan K., Toprak'la aralarında duygusal ilişki yaşandığını ve ünlü şarkıcıdan para istediği gerekçesiyle aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Bu nedenle Toprak'tan korktuğunu belirten Türkan K., verdiği röportajın suç unsuru içermediğini beyan ederek suçlamaları kabul etmedi.PROGRAM görüntüleri, bilirkişi tarafından incelendi. Türkan K.'nın söylediği sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide niteliği taşıdığı belirlendi. Türkan K. hakkında hakaret suçundan dava açıldı. 2.5 yıla kadar hapsi istenen kadın, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

BUGÜN NELER OLDU