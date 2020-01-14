Aşk-ı Memnu'nun Hilmi Bey’i Recep Aktuğ hayatını kaybetti! Oyuncu kızı Zeynep Aktuğ böyle duyurdu!

Aşk-ı Memnu dizisinin usta oyuncularından Recep Aktuğ, hayatını kaybetti. Aktuğ'un ölüm haberi ise sosyal medya hesabından duyuruldu. Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini oynayan 65 yaşındaki usta oyuncu Recep Aktuğ, vefat etti.

ÖLÜM HABERİ INSTAGRAM'DAN DUYURULDU

İki yıl önce hastaneye kaldırılan ve KOAH teşhisi konulan usta oyuncu Recep Aktuğ'un kişisel Instagram hesabından oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Aktuğ'un hesabından yapılan paylaşımda "Recep Aktuğ vefat etmiştir... Tüm sevenlerinin başı sağ olsun..." mesajı yayımlandı.