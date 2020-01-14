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Aşk-ı Memnu'nun Hilmi Bey’i hayatını kaybetti! Oyuncu kızı böyle duyurdu!

'Aşk-ı Memnu' isimli efsane dizinin 'Hilmi Bey'i 65 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu uzun zamandır KOAH tedavisi görüyordu. Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu. Recep Aktuğ’un sosyal medya hesabından “Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun....” mesajı yayımlandı. Recep Aktuğ'un oyuncu kızı sosyal medya hesabından; 'Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim. mesajını paylaştı.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 10:05
Aşk-ı Memnu'nun Hilmi Bey’i Recep Aktuğ hayatını kaybetti! Oyuncu kızı Zeynep Aktuğ böyle duyurdu!

Aşk-ı Memnu dizisinin usta oyuncularından , hayatını kaybetti. Aktuğ'un ölüm haberi ise sosyal medya hesabından duyuruldu. Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini oynayan 65 yaşındaki usta oyuncu Recep Aktuğ, vefat etti.

ÖLÜM HABERİ INSTAGRAM'DAN DUYURULDU

İki yıl önce hastaneye kaldırılan ve KOAH teşhisi konulan usta oyuncu Recep Aktuğ'un kişisel Instagram hesabından oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Aktuğ'un hesabından yapılan paylaşımda "Recep Aktuğ vefat etmiştir... Tüm sevenlerinin başı sağ olsun..." mesajı yayımlandı.

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Aşk-ı Memnu'nun Hilmi Bey’i Recep Aktuğ hayatını kaybetti! Oyuncu kızı Zeynep Aktuğ böyle duyurdu!
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