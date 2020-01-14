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’ye ’dan ‘altın’ değerinde ödül

’nin sevilen dizisi ‘’, sosyal medyanın da gözdesi. ’da 2.5 milyon aboneye ulaşan dizi, Youtube ’e layık görüldü

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Hercai’ye Youtube’dan ‘altın’ değerinde ödül
Atv'de cuma günleri yayınlanan, reyting rekortmeni dizi 'Hercai', televizyon ekranının yanı sıra YouTube'da da adından söz ettiriyor. 'Hercai' ATV YouTube sayfası, geçtiğimiz günlerde 2.5 milyonu aşkın aboneye ulaşarak, YouTube tarafından Gold Ödül'e layık görüldü. YouTube Türkiye Direktörü Timur Altop, ödülü dizinin yapımcısı Banu Akdeniz'e takdim etti. "Bu başarının sırrının samimiyetimiz olduğuna inanıyorum. Bize inanmasaydınız 'Hercai', sevenleriyle buluşamayacaktı. Bu mutlulukları ve onuru yaşayamayacaktık. İyi ki varsınız" diyen Akdeniz; atv'ye, dizi ekibine ve izleyicilere teşekkür etti.

REKOR KIRMIŞTI
'Hercai'; ilk You- Tube ödülünü, 2019'un en çok izlenenlerinden oluşan Rewind 2019 listesinde eğlence kategorisinde birinci olarak almıştı. Ayrıca 'Hercai'; Youtube'da en hızlı 1 milyon ve 2 milyon abone seviyesine ulaşan dizi olarak da rekor kırdı.
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Hercai’ye Youtube’dan ‘altın’ değerinde ödül
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