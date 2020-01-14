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! hayatını kaybetti! Aşk-ı Memnu dizisinin Hilmi'si usta oyuncu ?

Geçtiğimiz yıl kaldırıldığı hastanede KOAH teşhisi konulan ve tedavi altına alınan verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberi sabah saatlerinde ailesi tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Sevenlerini yasa boğan bu haberin ardından vatandaşlar ‘, kaç yaşındaydı?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterine verdiği rol ile hafızalarımıza kazınan usta oyuncunun hayatına haberimizin içerisinde yer verdik. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 14.1.2020 09:01
SON DAKİKA! Recep Aktuğ hayatını kaybetti! Aşk-ı Memnu dizisinin Hilmi'si usta oyuncu Recep Aktuğ kimdir?

Usta oyuncu hayatını kaybetti! Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakteri ile hafızalara kazınan ve sayısız projede oynayan Recep Aktuğ'un hayatını kaybettiği bilgisi sabah saatlerinde ailesi tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Geçtiğimiz yıl kaldırıldığı hastanede KOAH teşhisi konulan ve tedavisine başlanan ünlü oyuncu, hastalığa yenik düştü ve hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan bu haberin ardından pek çok vatandaş ', kaç yaşındaydı?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte haberinin ayrıntıları…

RECEP AKTUĞ KİMDİR? USTA OYUNCU RECEP AKTUĞ HAYATINI KAYBETTİ!

Türk Sinemasının usta isimlerinden Recep Aktuğ bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Peki, Recep Aktuğ kimdir? İşte detaylar…

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SON DAKİKA! Recep Aktuğ hayatını kaybetti! Aşk-ı Memnu dizisinin Hilmi'si usta oyuncu Recep Aktuğ kimdir?
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