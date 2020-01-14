SON DAKİKA! Recep Aktuğ hayatını kaybetti! Aşk-ı Memnu dizisinin Hilmi'si usta oyuncu Recep Aktuğ kimdir?

Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti! Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakteri ile hafızalara kazınan ve sayısız projede oynayan Recep Aktuğ'un hayatını kaybettiği bilgisi sabah saatlerinde ailesi tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Geçtiğimiz yıl kaldırıldığı hastanede KOAH teşhisi konulan ve tedavisine başlanan ünlü oyuncu, hastalığa yenik düştü ve hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan bu haberin ardından pek çok vatandaş 'Recep Aktuğ kimdir, kaç yaşındaydı?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

RECEP AKTUĞ KİMDİR? USTA OYUNCU RECEP AKTUĞ HAYATINI KAYBETTİ!

Türk Sinemasının usta isimlerinden Recep Aktuğ bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Peki, Recep Aktuğ kimdir? İşte detaylar…