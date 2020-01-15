Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi
Hatay'ın İskender'un ilçesinde askerlik görevini yerine getiren genç popçu Edis Görgülü, asker arkadaşlarına koğuşta mini bir konser verdi. Kendi şarkısı olan 'An'ı söyleyen Edis'in o anlarını koğuş arkadaşları sosyal medyada paylaştı.
Giriş Tarihi: 15.1.2020 21:47Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 21:58
İskenderun'da askerlik görevini yapan Edis, bir asker arkadaşının isteğini kırmayıp Kürtçe şarkı söylediği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Genç popçu daha sonra asker arkadaşlarına mini bir konser verdi.