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, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi

Hatay'ın İskender'un ilçesinde görevini yerine getiren genç popçu Görgülü, asker arkadaşlarına koğuşta mini bir konser verdi. Kendi şarkısı olan 'An'ı söyleyen Edis'in o anlarını koğuş arkadaşları sosyal medyada paylaştı.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 21:47 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 21:58
Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi

İskenderun'da görevini yapan , bir asker arkadaşının isteğini kırmayıp Kürtçe şarkı söylediği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Genç popçu daha sonra asker arkadaşlarına mini bir konser verdi.

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Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi
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