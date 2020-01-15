‘Osmanlı’nın Balkanlar’a geçişini anlatmak hayalimdi’

BUGÜN NELER OLDU

ATV dizisi 'Kuruluş Osman'ın da yapımcısı olan Mehmet Bozdağ imzalı 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin oyuncuları, önceki gün basın toplantısında buluştu. Toplantıya yapımcı Mehmet Bozdağ ve yönetmen Kamil Aydın'ın yanı sıra Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu, Levent Özdilek, Serdar Gökhan, Cemal Hünal, Eren Vurdem, Sezgin Erdemir, Funda İlhan ve Fatih Paşalı da katıldı. Mehmet Bozdağ, bu cuma vizyona girecek olan filmle ilgili şunları söyledi: "Hayallerimden biri Osmanlı Devleti'nin, Balkanlar'a geçişini anlatmaktı. İki yıl boyunca çalıştık, büyük bir plato yapıldı ve projeyi hayata geçirdik. Bizim için bu bir başlangıç. Sinemanın krizde olduğu bir dönemde risk aldıklarını belirten Bozdağ, şöyle devam etti: "Tarihi projeler konusunda tecrübeliyiz. Her anlamda dünyanın izleyeceği bir iş çıkardık. Yalnızca Güney Kore'de 100 salonda vizyonda olacağız. Şu an 40 ülke satın aldı, sürekli artıyor. 30 milyon TL bütçe harcadık. Türk seyircisinin filmi çok seveceğini biliyorum. Onun ruhunu, onun hikayesini yansıtıyor."