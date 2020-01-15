Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 25 milyonluk yalısından taşınıyor!
Şarkıcı Ebru Gündeş, Kanlıca'da uzun yıllardır oturduğu ikiz yalısından taşınma kararı aldı. 180 derece Boğaz manzaralı yalıda 9 yaşındaki kızı Alara ile birlikte yaşayan Ebru Gündeş, başka bir semte taşınacak. Ebru Gündeş'in orman içindeki yeni villasının değeri ise yaklaşık 13 milyon TL.
Giriş Tarihi: 15.1.2020 14:31Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 14:33
Ebru Gündeş uzun süredir yaşadığı Kanlıca semtinden ayrılıyor. 180 derece Boğaz manzaralı yalıda 9 yaşındaki kızı Alara ile birlikte yaşayan Gündeş, yeni bir sayfa açıyor.