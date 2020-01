BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Deniz Seki, katıldığı bir partide gazetecilerle konuştu. 2019'un kendisi için kötü geçtiğini belirten Seki, "Annem ve kardeşimin sağlıkla ilgili sorunları beni üzdü. 2020 umarım iyi geçecek. Best of albümümün ikincisini çıkaracağım" dedi. Geçtiğimiz günlerde konserinde sahneden düşen şarkıcı, kazayla ilgili de "Allah korudu, kafamı çarpıp şu an aranızda bile olamayabilirdim" diye konuştu.