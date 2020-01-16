BUGÜN NELER OLDU

Bahar Yazıcı Şer ve Nilüfer Ademoğulları'nın yepyeni jean markası olan Deepsix, önceki gün özel bir davetle tanıtıldı. İstinyePark Le Petite Maison'daki tanıtıma iş, cemiyet ve magazin dünyasından pek çok davetli katıldı. Yerli marka yaratmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bahar Şer, "Hedefimiz Deepsix'i sevilen bir dünya markası yapmak. Ülkemize yerli bir marka kazandırmak çok güzel" dedi. Davete yalnız başına katılan Ajda Pekkan, "Her şey güzeldi. Giyinmeyi seviyorum, genelde kullandığım siyah rengi bugün de giydim" dedi. 2020 yılından beklentilerini anlatan Pekkan, "Benim için hareketli bir yıl olacak, ayrıca hayvan hakları yasasının çıkmasını isterim" dedi.