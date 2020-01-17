‘Adnan’ yeni sezonda da ‘EDHO’da

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ATV'reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı 'Adnan' karakterine hayat veren Mustafa Vuran, dizideki beşinci sezonunda da izleyicisiyle buluşuyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Vuran, oyunculuk eğitimini Akademi 35.5'te tamamladı. Birçok reklam filminde de yer alan oyuncu, 2016 yılında Funda Arar'ın klibinde de rol aldı. Oyunculuğunun yanı sıra spor eğitmenliği de yapan Vuran, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan önce de birçok dizide rol aldı.