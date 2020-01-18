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Ünlü işletmecilerden ’ne tepki! Her ay ciddi kiralar aldılar şimdi de yıktılar...

Nişantaşı'nda sosyetik isimlerin buluşma adresi olan 'de gerçekleşen yıkımın ardından başka mekanlara da müdahalede bulunuldu. Beymen Brasserie'nin önündeki oturma alanının tarafından yıkılması büyük tepki çekti. İşletmeci Uğur Karabayır, yıkımla ilgili "Restoranları yasaklayın, herkes kurtulsun. Bunca vergi, yatırım, emek var. Her ay ciddi kiralar aldılar, şimdi yıkıyorlar" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 18.1.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 12:00 ABONE OL
Ünlü işletmecilerden Şişli Belediyesi’ne tepki! Her ay ciddi kiralar aldılar şimdi de yıktılar...



Önceki gün ekipleri, işgal sınırını aştığı gerekçesiyle çevredekilerin şaşkın bakışları altında 'nin önündeki oturma alanını kepçeyle yıktı.

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Ünlü işletmecilerden Şişli Belediyesi’ne tepki! Her ay ciddi kiralar aldılar şimdi de yıktılar...
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