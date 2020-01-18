Ünlü işletmecilerden Şişli Belediyesi’ne tepki! Her ay ciddi kiralar aldılar şimdi de yıktılar...
Nişantaşı'nda sosyetik isimlerin buluşma adresi olan Beymen Brasserie'de gerçekleşen yıkımın ardından başka mekanlara da müdahalede bulunuldu. Beymen Brasserie'nin önündeki oturma alanının Şişli Belediyesi tarafından yıkılması büyük tepki çekti. İşletmeci Uğur Karabayır, yıkımla ilgili "Restoranları yasaklayın, herkes kurtulsun. Bunca vergi, yatırım, emek var. Her ay ciddi kiralar aldılar, şimdi yıkıyorlar" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 18.1.2020 11:59Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 12:00ABONE OL
Önceki gün Şişli Belediyesi ekipleri, işgal sınırını aştığı gerekçesiyle çevredekilerin şaşkın bakışları altında Beymen Brasserie'nin önündeki oturma alanını kepçeyle yıktı.