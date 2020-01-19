Son dakika haberi: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı! Mehmet Ali Erbil ağır bir kaçış sendromu geçiriyor!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı. Geçtiğimiz günlerde avukatını tedavi gördüğü hastaneye çağıran ünlü şovmen, hazırlanan evraklara imzasını attı. Mehmet Ali Erbil'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

HASTANEYE 100-150 BİN TL ÖDÜYOR

Uzun bir hastalık süreci geçiren 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığını ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini iddia edildi.