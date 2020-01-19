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Son dakika haberi: Ünlü şovmen vasiyetini hazırlattı! Mehmet Ali Erbil ağır bir kaçış sendromu geçiriyor!

Ünlü şovmen ile ilgili haber son dakika haberi olarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan yoğun bakıma alınmıştı. Kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil'in hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek. Mehmet Ali Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil'in tedavisi zorlaşmıştı. Hastanede 8 ay tedavi gören Mehmet Ali Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu. Kaçış sendromu hastalığı nükseden ve yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den daha sonra güzel haber gelmişti. Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı. İşte usta sanatçı Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 19.1.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 11:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı! Mehmet Ali Erbil ağır bir kaçış sendromu geçiriyor!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan , vasiyetini hazırlattı. Geçtiğimiz günlerde avukatını tedavi gördüğü hastaneye çağıran ünlü şovmen, hazırlanan evraklara imzasını attı. Mehmet Ali Erbil'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

HASTANEYE 100-150 BİN TL ÖDÜYOR

Uzun bir hastalık süreci geçiren 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığını ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini iddia edildi.

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Son dakika haberi: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı! Mehmet Ali Erbil ağır bir kaçış sendromu geçiriyor!
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