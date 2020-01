2020 SAG Ödülleri renkli anlara sahne oldu! Brad Pitt ve Jennifer Aniston geceye damga vurdu!

Oscar öncesi son büyük tören olan 2020 SAG Ödülleri renkli anlara sahne oldu. Özellikle Brad Pitt'in rahat tavırlarla çıktığı sahnede arka arkaya espriler sıraladığı teşekkür konuşması salondakileri eğlendirdi. İşte ödül gecesine damga vuran anlar...

"TINDER PROFİLİME KOYACAĞIM"

Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt, esprili ödül konuşmasıyla geceye damga vurdu. Ödülünü göstererek, "Bunu Tinder profilime eleyeceğim" sözleri seyircileri güldürdü. Pitt ayrıca Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ile biten evliliklerine de gönderme yaparak, rolünü anlatırken şu sözleri sarf etti: "Dürüst olalım, zor bir bölümdü. Kafayı bulan, soyunan ve karısıyla ilişki kuramayan bir adam. Büyük gerilim. Büyük." Bu esnada kameraların gösterdiği Jennifer Aniston bu sözlere gülerek ve alkışlayarak karşılık verdi. Pitt ayrıca, rol arkadaşlarına teşekkür ederken "Margot Robbie'nin ayaklarına da teşekkür ederim" diyerek yönetmen Quentin Tarantino'nun ayak fetişine gönderme yaptı ve salondakileri kahkahaya boğdu.