Demet Akalın: Bazı hatunların giyim tarzı midemi bulandırıyor

'ZAMANINDA BEN DE GİYDİM'

Demet Akalın, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Hotel'de sahneye çıktı. Akalın'a; Hadise'nin, sahne kıyafetlerini eleştirenler için söylediği "Edepsizlik sizin kafanızda!" sözü soruldu. Ünlü şarkıcı, şöyle konuştu: "Zamanında ben de giydim mayo ve açık şeyler. Bir şey demem hoş olmaz. Hayatına biri girince o minileri giymek zor."



'HÜLYA AVŞAR HAKLIYMIŞ'

"Popçular değil ama birkaç hatun kötü giyiniyor. Dekolte değil, pornografik yani! Gördüğümde midem bulanıyor." Sanat camiasında herkesin birbirinin kuyusunu kazdığını söyleyen Akalın, "Hülya Avşar'ın söylediği gibi, sanatçıdan dost olmuyor" dedi.



MERVE'NIN NİKAH ŞAHİDİYİM

9 ŞUBAT'TA evlenecek olan eski vokalisti Merve Özbey'in nikah şahidi olacağını söyleyen Akalın, "Bendeki yeri çok kıymetli. Ona ne hediye alsam diye düşünüyorum" dedi. Akalın, "Ünlü birisi, albüm çıkarmamı engelledi" açıklaması sorulunca ise "İsim verebilsem daha neler anlatırım" yanıtını verdi.