‘Hercai’nin 'Yaren'i: Yaptıkların ayağına dolanır diye laf attılar

■ Senaryoyu ve karakteri okuduğumda inanılmaz heyecanlandım. Uzun zamandır istediğim bir rol karşımdaydı.■ İçinde bulunduğum büyük- küçük her proje benim için çok önemlidir; hepsi şu anki İlay olmamı sağladı. Hep romantikkomedi dizilerinde rol aldım. 'Hercai', dram türündeki ilk projem. 'Yaren' daha önceki karakterlerimden çok daha dişi ve gel-gitleri olan bir karakter. Böyle özel bir role nefes olmak çok güzel bir his.■ 'Yaren' çok tez canlı biri, bu bazen kendisine engel oluyor. Platonik ve takıntılı bir aşk yaşıyor. Deli cesareti olan bir kız. Aslında hayatındaki her şeye maddi-manevi ulaşmış ama Miran'ı takıntı haline getirmiş. En güvendiği yanı kıvrak zekası. Doğru yanlış demeden inandığı şey uğruna sabırla mücadele etmesini seviyorum. Ama yaşadıklarını süzgeçten geçirmeden hareket etmesi hoşuma gitmiyor. Onunla bir yönümüz benziyor. İkimiz de, inandığımız şeyler uğruna mücadele ediyoruz.■ Ben olaylar karşısında 'Yaren' gibi davranmam, süzgecimden geçirip sonra hislerime göre hareket ederim. Olayların zaman geçtikten sonra değerlendirilmesini daha doğru buluyorum. Anlık duygularımla karar almamaya özen gösteriyorum.■ Dizinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile tanışıyorduk. Ebru'yla diziden önce başlayan bir arkadaşlığımız var. Akın'la ise katıldığımız etkinliklerden merhabalaşıyorduk. İkisiyle de aram iyidir.■ Her ne kadar yaptığımız dizi dram olsa da biz ekiple komedi çekiyoruz bence. Çok eğlenceli geçiyor set. Dizinin Mardin'de çekilmesi de ekip arasındaki ilişkinin daha sağlam olmasını sağladı.■ Yolda sokakta 'Yaren'le ilgili komik diyaloglar yaşıyorum. Diz kapağımla ilgili bir sıkıntım var, bir gün fizyoterapiste gitmiştim. Orada bekleyen hastalar bana 'Ee yaptıkların er ya da geç ayağına dolanacak' gibi tatlı tatlı bana laf attılar. Doktor ilaç yazacağı zaman kapıdan girip engellemeye kalktılar. Eğer iyileşirsem kaldığım yerden kötülük yapmaya devam edermişim.Vicdanlı ve zeki erkekten etkilenirim■ Bugüne kadar tek taraflı aşk yaşamadım. Onun da duygusu güzeldir, yaşamak isterim herhalde ama sonunda karşımdaki de bana aşık olacaksa... İlişkiler konusunda şanslı olduğunu söyleyebilirim.■ Şu an bir ilişkim yok. Karşı tarafta samimiyet, vicdan, zeka ve özgüven ararım.İlham kaynağım 'Boleyn Kızı' filmi oldu■ Defalarca izlediğim 'Boleyn Kızı' filmindeki 'Anne' karakteri, bana 'Yaren'i kafamda yaratırken ilham verdi. 'Anne Boleyn' ile 'Yaren' benzer duygular yaşıyor.

