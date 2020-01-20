Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili haberlere yalanlama!

BUGÜN NELER OLDU

Kim 1 milyon TL ister adlı yarışmanın sunucusu ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık, 2014 yılında gittiği otelin saunasından çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarptı. Işık, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.6 yıldır komada yaşam mücadelesini sürdüren Işık'ın tedavisi evinde devam ediyor. Prof. Memet Cengiz abisi Kenan Işık'la karıştırılınca medyada yanlış haberler yer almıştı. "Bitkisel hayattan çıktı, yürüyebiliyor" haberleri ise Kenan Işık'ın ailesi tarafından yalanlanmıştı.Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık'ın tedavisi şu an evinde devam ediyor. (Hürriyet)