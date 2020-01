BUGÜN NELER OLDU

ABD'de 25 Şubat'taki Oscar Ödül Töreni öncesindeki son büyük sinema ödülleri olan 26. SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu. Güney Kore yapımı 'Parasite' sinema dalında, The Crown ve The Marvelous Mrs. Maisel ise drama ve komedi dizileri dallarında En İyi Kadro ödüllerini aldı. 'Judy' ile Renee Zellweger, 'Joker' ile Joaquin Phoenix, 'Marriage Story' ile Laura Dern, 'Once Upon a Time in Hollywood' ile Brad Pitt de ödüllendirilen oyuncular oldu.