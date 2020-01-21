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havalimanını birbirine kattı! Tilki'ye şoku!

Son dönemde adeta olayların kadını olan yine magazin gündemine haber oldu. Tilki 9 Ocak 2020 günü ’ya gitmek için geldiği Havalimanı'nda kavga çıkardı. Havalimanında X-Ray cihazından geçerken başka bir yolcu ve güvenlik görevlisi ile tartışan Aleyna Tilki hakkında başlatıldı. İşte Aleyna Tilki'nin küfür ve tehdit ettiği gerekçe gösterilerek hakkında başlatılan soruşturmanın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.1.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 10:07 ABONE OL
Aleyna Tilki havalimanını birbirine kattı! Şarkıcı Aleyna Tilki'ye soruşturma şoku!

Şarkıcı 9 Ocak 2020 günü 'ya gitmek için geldiği Havalimanı'nda aynı uçağa binmek için bekleyen Ünal A. ile tartışmıştı. Tilki, A.'nın şikayetçi olacağını söylemesi üzerine polis çağırması gerektiğini belirten güvenlik görevlisi Neslihan Ö. ile de tartışmıştı.

Olayın ardından ifadesinin alınması için havalimanı içindeki polis merkezine götürülen Tilki, ifade verdikten sonra uçağa binmemiş ve evine geri dönmüştü. Daha sonra sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapan şarkıcı, isim vermeden Ünal A.'nın üzerine yürüdüğünü, şiddet görmekten korktuğu için kendisini koruduğunu söyledi.

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Aleyna Tilki havalimanını birbirine kattı! Şarkıcı Aleyna Tilki'ye soruşturma şoku!
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