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Çukur’un Cumali’si ile evlendi!

Çukur dizisinde Cumali karakterini canlandıran, tiyatro ve sinema oyuncusu , bir süredir birlikte olduğu ile evlendi. Necip Memili, dün bir süredir aşk yaşadığı moda editörü Didem Dayıcıoğlu ile dünya evine girdi. Ortaköy’de bir oteldeki nikah törenine çiftin yakın dostları Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli ve Caner Cindoruk da katıldı. Defne Samyeli nikahtan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Necip Memili evlilik haberini bugün çekilen bir fotoğrafla duyururken altına “bir ömre bedel” notunu düştü. Törene Çukur dizisi oyuncuları ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Defne Samyeli, çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 09:08 ABONE OL
Çukur’un Cumali’si Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu evlendi!

Çukur dizisinde başrol oynayan , bir süredir birlikte olduğu moda editörü ile evlendi. Apar topar evlenen çiftin nikahına katılan Defne Samyeli, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu. Çukur dizisinde Cumali karakterini oynayan Necip Memili, dün yakın dostlarının katıldığı törenle evlendi. Bir süredir birlikte olduğu Didem Dayıcıoğlu ile evlenen Memili'yi oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı.

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Ortaköy'de bir oteldeki nikah törenine çiftin yakın dostları Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu ve Caner Cindoruk da katıldı. Defne Samyeli nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Necip Memili evlilik haberini çekilen bir fotoğrafla duyururken altına "bir ömre bedel" notunu yazdı. Nikaha katılan Caner Cindoruk ise törende çekilen fotoğrafları "Gülümsemeyi unutmayın sakın, bir ömür" notuyla paylaştı.

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Çukur’un Cumali’si Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu evlendi!
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