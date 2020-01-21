Çukur’un Cumali’si Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu evlendi!

Çukur dizisinde başrol oynayan Necip Memili, bir süredir birlikte olduğu moda editörü Didem Dayıcıoğlu ile evlendi. Apar topar evlenen çiftin nikahına katılan Defne Samyeli, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu. Çukur dizisinde Cumali karakterini oynayan Necip Memili, dün yakın dostlarının katıldığı törenle evlendi. Bir süredir birlikte olduğu Didem Dayıcıoğlu ile evlenen Memili'yi oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı.

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Ortaköy'de bir oteldeki nikah törenine çiftin yakın dostları Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu ve Caner Cindoruk da katıldı. Defne Samyeli nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Necip Memili evlilik haberini çekilen bir fotoğrafla duyururken altına "bir ömre bedel" notunu yazdı. Nikaha katılan Caner Cindoruk ise törende çekilen fotoğrafları "Gülümsemeyi unutmayın sakın, bir ömür" notuyla paylaştı.