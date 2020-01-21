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Kocanın isyanı! tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medyadan başkasına kaçtı

tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki , 'da programına katılarak yardım istedi. Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 21.1.2020 20:04 ABONE OL
Kocanın isyanı! Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medyadan başkasına kaçtı

4 aydır kayıp olan eşini aramak için 'de yayınlanan 'da programına katılan 23 yaşındaki , canlı yayında eşine seslendi. İnternetten tanıştığı eşi 'un yine internet üzerinden tanıştığı A.Y.'nin yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti. Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve A.Y. isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu. Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya'da A.Y. isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy "Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı. Eşinden boşanmak istemeyen Recep Özsoy, affetmeye hazır olduğunu, tutunacak tek dalının eşi Hülya olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. İzleyicilerden gelen ve sosyal medyada paylaşılmış videoyu canlı yayında izleyince Özsoy, adeta darmadağın oldu.

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Kocanın isyanı! Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medyadan başkasına kaçtı
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