‘Sineğin çıkardığı sesi bile notaya dökebilirim’

BUGÜN NELER OLDU

Sanat müziğinin usta sesi Bülent Ersoy, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Matinesi kapsamında sahneye çıktı. Ersoy, yaklaşık 3 bin kadın hayranına en sevilen eserlerini seslendirdi. Konserinde Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Avni Anıl ve Yusuf Nalkesen gibi bestekarların eserlerine yer veren Diva, son bölümde güncel şarkı ve türkülerle tüm salonu ayağa kaldırıp halay çektirdi. Konserde Ersoy'a Azerbaycanlı bir hayranı değerli bir yüzük hediye ederek kendisine olan büyük sevgisini dile getirdi.