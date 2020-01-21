Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Sineğin çıkardığı sesi bile notaya dökebilirim’

‘Sineğin çıkardığı sesi bile notaya dökebilirim’

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
‘Sineğin çıkardığı sesi bile notaya dökebilirim’
Sanat müziğinin usta sesi Bülent Ersoy, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Matinesi kapsamında sahneye çıktı. Ersoy, yaklaşık 3 bin kadın hayranına en sevilen eserlerini seslendirdi. Konserinde Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Avni Anıl ve Yusuf Nalkesen gibi bestekarların eserlerine yer veren Diva, son bölümde güncel şarkı ve türkülerle tüm salonu ayağa kaldırıp halay çektirdi. Konserde Ersoy'a Azerbaycanlı bir hayranı değerli bir yüzük hediye ederek kendisine olan büyük sevgisini dile getirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Sineğin çıkardığı sesi bile notaya dökebilirim’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN