Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi! Sürpriz nikah herkesi şaşırttı!

Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit'le sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Zemheri isimli dizide Ayaz karakterini oynayan Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit'le sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

SEVGİLİSİ İSTANBUL'A GELEBİLSİN DİYE NİKAH MASASINA OTURDU

Hürriyet'in haberine göre; Haziran ayında düğün yapacak olan çiftin evliliğini şimdilik ailesi ve yakın dostları biliyor. Çift, Ankara'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı nedeniyle erken nikah masasına oturdu. Alperen Duymaz geçen ay ilk kez birlikte fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti.