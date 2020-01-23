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’nin koleksiyonu tanıtıldı

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Beyonce’nin koleksiyonu tanıtıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ve adidas, sporun yaşamları iyi yönde değiştirme inancıyla bir araya gelerek yaratıcılıklarını ortaya koydukları bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliğinin ilk adımı olan adidas x IVY Park koleksiyonu, Türkiye'de de özel bir lansmanla duyuruldu. Koleksiyon, güç, özgürlük ve özgünlük temalarından besleniyor ve spor giyime farklı bir tasarım anlayışı getiriyor. Davette; Sedef Avcı, Tamer Yılmaz, Gülçin Ergül, Itır Esen, İdil Lüleci, Hande Can, Bedirhan Soral gibi ünlü isimler katıldı. Davette Ece Sükan koleksiyondan stil önerilerini konuklarla paylaştı.
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Beyonce’nin koleksiyonu tanıtıldı
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