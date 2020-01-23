Paris Moda Haftası'na Bella Hadid damga vurdu! Ünlü model Bellla Hadid iddialı paylaşımları ile sosyal medyanın en popüleri oldu...

Filistin asıllı model kardeşler Bella Hadid ve Gigi Hadid hiç kuşkusuz son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Dünyaca ünlü model Bella Hadid son olarak Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Güzelliği ve taşıdığı iddialı kıyafetler ile defilelerin en çok konuşulan isimlerinden olan Bella Hadid sosyal medyada da olay oldu. Bella Hadid giydiği ceket - pantolon takım ile magazin haberlerine konu oldu. Sosyal medyayı da aktif kullanan Bella Hadid'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Paris Moda Haftası'na damga vuran Bella Hadid'in çok konuşulan görüntüsü...