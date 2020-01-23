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'na damga vurdu! ile sosyal medyanın en popüleri oldu...

asıllı model kardeşler ve hiç kuşkusuz son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Dünyaca Bella Hadid son olarak 'nda podyuma çıktı. Güzelliği ve taşıdığı iddialı kıyafetler ile defilelerin en çok konuşulan isimlerinden olan da olay oldu. Bella Hadid giydiği ceket - pantolon takım ile magazin haberlerine konu oldu. Sosyal medyayı da aktif kullanan Bella Hadid'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Paris Moda Haftası'na damga vuran ...

Giriş Tarihi: 23.1.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 15:06 ABONE OL
Paris Moda Haftası'na Bella Hadid damga vurdu! Ünlü model Bellla Hadid iddialı paylaşımları ile sosyal medyanın en popüleri oldu...

asıllı model kardeşler ve hiç kuşkusuz son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Dünyaca Bella Hadid son olarak 'nda podyuma çıktı.

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Paris Moda Haftası'na Bella Hadid damga vurdu! Ünlü model Bellla Hadid iddialı paylaşımları ile sosyal medyanın en popüleri oldu...
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