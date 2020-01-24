Hazal Subaşı Çukur'un Aliço'su Rıca Kocaoğlu ile el ele! Çukur setinde başlayan arkadaşlık Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu'na aşkı getirdi!

Çiçeği burnunda oyuncu Hazal Subaşı'nın yıldızı Çukur dizisi ile iyice parladı. Çukur dizisine bu sezon dahil olan güzel oyuncu Hazal Subaşı'na yeni projesi aşkı da getirdi. Set arkadaşlıkları aşka dönüşen Hazal Subaşı ve Çukur'un Aliço'suRıza Kocaoğlu'nu ilk GÜNAYDIN görüntülemişti. Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu ilk kez el ele görüntülendi. Uçankuş'un yakaladığı genç çift Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu'nun mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. İşte Rıza Kocaoğlu'nun Hazal Subaşı ile olan aşkı ile ilgili ilk yorumu...
Giriş Tarihi: 24.1.2020 12:42Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 12:43ABONE OL
Çiçeği burnunda oyuncu Hazal Subaşı'nın yıldızı Çukur dizisi ile iyice parladı. Çukur dizisine bu sezon dahil olan güzel oyuncu Hazal Subaşı'na yeni projesi aşkı da getirdi.