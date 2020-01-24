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Rıca Kocaoğlu ile ! Çukur setinde başlayan arkadaşlık Hazal Subaşı ve 'na aşkı getirdi!

Çiçeği burnunda oyuncu 'nın yıldızı ile iyice parladı. Çukur dizisine bu sezon dahil olan güzel oyuncu Hazal Subaşı'na yeni projesi aşkı da getirdi. Set arkadaşlıkları aşka dönüşen Hazal Subaşı ve 'nu ilk GÜNAYDIN görüntülemişti. ilk kez görüntülendi. Uçankuş'un yakaladığı genç çift Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu'nun mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. İşte Rıza Kocaoğlu'nun Hazal Subaşı ile olan aşkı ile ilgili ilk yorumu...

Giriş Tarihi: 24.1.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 12:43 ABONE OL
Hazal Subaşı Çukur'un Aliço'su Rıca Kocaoğlu ile el ele! Çukur setinde başlayan arkadaşlık Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu'na aşkı getirdi!

Çiçeği burnunda oyuncu 'nın yıldızı ile iyice parladı. Çukur dizisine bu sezon dahil olan güzel oyuncu Hazal Subaşı'na yeni projesi aşkı da getirdi.

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Hazal Subaşı Çukur'un Aliço'su Rıca Kocaoğlu ile el ele! Çukur setinde başlayan arkadaşlık Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu'na aşkı getirdi!
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