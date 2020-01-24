Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Yağmur Tanrısevsin barışıyor mu?

5 yıllık ilişkisini sürpriz bir kararla bitiren Oğuzhan Koç'tan ayrılık sorularına kaçamak yanıt. Oğuzhan Koç, önceki akşam yakın arkadaşı İbrahim Büyükak ile birlikteydi. Gittikleri mekan çıkışı görüntülenen ikiliden Oğuzhan Koç'a Yağmur Tanrısevsin ile ayrılığı soruldu.

'BÜTÜN ŞARKILAR AŞK ŞARKISI'

Hürriyet'in haberine göre; Yeni albümünün müjdesini veren Oğuzhan Koç 'Şarkılar aşk acısı için mi yazıldı' sorusuna yanıt verdi. "Bütün şarkılar aşk şarkısı. Ben 10 yıl önce de aşk şarkısı yaparak girdim piyasaya. Bütün şarkılar aşka dair. Acıyı çeksen de çekmesen de... Şarkılar aşka yazılıyor, ne yapalım? Mecbur... Elde o var." yanıtını verdi.