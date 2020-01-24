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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük 24 Ocak 2020 Cuma - Günlük ve Astroloji

Astroloji denildiğinde akıllara gelen ilk ve tek isim olan Zeynep Turan ile 24 Ocak 2020 Cuma için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' mahlası ile de tanıdığı Zeynep Turan, hafta sonu gelirken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyecek? İşte, Astroloji ile 24 Ocak 2020 Cuma için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 24.1.2020 11:04 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Ocak 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Ocak 2020 Cuma günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 24 Ocak 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Geleneksel meslekleri alt eden Yeniay!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 OCAK 2020 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Devler sahada cenke, masada siyasete tutuşuyor diyeceğiz. Merkür-Venüs kontağı ABD ve Çin arasındaki ticaret düellosunu gündeme taşıyabilir. Kova burcunda gerçekleşecek Yeniay'la makineleşme devrine inat, eğitim sistemi geçmiş tecrübeleri referans gösterebilir. Enstitüler konuşulmaya başlanabilir.

Koç: Bugün Yeniay gerçekleşiyor. Bugün biraz kendine zaman ayırmaya ne dersin? Uzun zamandır ihmal ettiğin kişisel bakımına zaman ayırmak isteyebilirsin.

Boğa: Bugün Yeniay gerçekleşiyor. Enerjin bugün seni tatmin edecek! Planlarınla ilgili sana fikirleriyle destek vermek isteyen yakınlarının söylemlerine kayıtsız kalmayacağın bir gün diyebilirim.

İkizler: Bugün Yeniay gerçekleşiyor. Bugün hiçbir şey seni sinirlendiremeyecek. Aksine her şeye ve herkese duygudaşlık yapmak isteyeceksin. Eğer bir partnerin varsa onun sağlık durumuyla yakından ilgilenebilir ve ona yardımcı olmak isteyebilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Ocak 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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