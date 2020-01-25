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Açılışın yıldızları ve Şahin

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Açılışın yıldızları Diva ve Şahin
Gazino kültürünü yeniden yaşatmaya hazırlanan Yeni, 'Gazino yeniden doğuyor' mottosu ile Maslak 1453'te açılıyor. Yaklaşık 1.5 aylık hummalı bir hazırlık sürecinin ardından mekan, 1 Şubat'ta sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ve Selami Şahin'in sahne performansları ile kapılarını açacak. Uzun yıllar Garden74 ve Mori Restaurant'ın işletmeciliğini yaptıktan sonra hayallerinin projesine imza attığını söyleyen mekan sahibi Serhat Gür, "Özlenen eğlence anlayışı ile yenilikleri bir araya getirmek için yola çıktık" dedi.
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Açılışın yıldızları Diva ve Şahin
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