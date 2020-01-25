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’te özel gösterim

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Gaziantep’te özel gösterim
'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' adlı filmin Gaziantep'teki özel gösterimi Şahinbey Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Gösterime başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı. Etkinlik sonunda yapımcı Mehmet Bozdağ ile aralarında Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu, Levent Özdilek'in de bulunduğu oyuncular, sanatseverleri selamladı. Ekip, Şahin'e yüzük, Tahmazoğlu'na da börk hediye etti.
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Gaziantep’te özel gösterim
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