Hezarfen Ahmet Çelebi THY ile uçtu

Yerli yazarlara, yerli metinlere önem ve öncelik veren Devlet Tiyatroları, bu misyonu çerçevesinde yeni oyunları izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Ömer Fikret Oyal'ın yazdığı, Hakan Çimenser'in yönettiği 2 perdelik 'Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi' de onlardan biri. Hepimizin bildiği gibi gökyüzünde olma hayali kuran ve bunu kendi imkanlarıyla yaptığı kanatlarla Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçarak tarihe geçen Ahmed Çelebi'nin bu yolculuğu İstanbul Devlet Tiyatrosu çatısı altında sezon başından beri seyirciyle buluşuyor.Tolga Evren'in Hezarfen Ahmed Çelebi"yi canlandırdığı oyunu yakın zaman önce Mecidiyeköy Sahne'de izledim. Video mapping sistemiyle fark yaratan oyun İSTDT'nin en çok ilgi gösterilen oyunu. Kapalı gişe yoluna devam eden oyunun en büyük özelliği THY sponsorluğunda hayata geçmiş olması. THY, ilk defa bir tiyatro oyununa destek veriyor. Böyle bir oyuna sponsor olmak da yıllardır göklerde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden THY yakışırdı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'yla konuşma imkanı buldum. Hezarfen'in öyküsünün sahneye taşınmasının önemine değinen Aycı, "Uçma duygusunun bugünlere taşınmasında, bu aşkın 400-500 yıldır Türk insanıyla buluşmasında Hezarfen'in şüphesiz, kurmaca bile olsa çok önemli bir rolü vardı. Bunun tiyatro sahnesine getirilmesinde, milli bayrak taşıyıcı THY olarak bizim de çorbada tuzumuz olmasından, DT ve bakanlığımızla yapılan bu iş birliğinden çok mutluyuz" dedi.Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt başta olmak üzere oyunun yönetmeni ve Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser de bu iş birliğinden memnun. 3 saat süren uzunluğuna ve yer yer düşen temposuna rağmen eserin bu yıl birçok ödül töreninde adından bahsettireceğine eminim. 40 kişilik kadrosu ve görkemli sahne tasarımı ile dikkat çeken 'Uçmak'ın dekor tasarımında Şirin Dağtekin Yenen, kostüm tasarımında Çevren Sarayoğlu ve ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası var.ENKA Sanat'ın, yeni etkinlik sezonu, 'Türk Tiyatrosunun ve İstanbul Tiyatro Festivali'nin 1980'lerden Günümüze Yolculuğu' başlıklı panel ile 29 Ocak Çarşamba günü başlıyor. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü tarafından hazırlanan ve ENKA Sanat'ın katkılarıyla 'Dikmen Gürün'e Yazılar' adlı kitap vesilesiyle düzenlenecek panel, İstanbul Tiyatro Festivali'nin mimarlarından Prof. Dr. Dikmen Gürün'e bir selam niteliği taşıyor. Panelde, 1980'lerden günümüze ülkemiz tiyatro ikliminin şekillenmesinde Dikmen Gürün'ün ve İstanbul Tiyatro Festivali'nin rolü ve etkileri tartışılacak.

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