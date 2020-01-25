Haberler > Günaydın Haberleri > Ünlü sunucu Esra Erol depremin meydana geldiği Elazığ'a yardımda bulundu!

Ünlü sunucu depremin meydana geldiği 'a yardımda bulundu!

Ünlü sunucu , 'da meydana gelen 6.8'lik sonrası bölgedeki vatandaşlara ile yürütmüş olduğu “Kolide ne var” projesi kapsamında bir tır yardım malzemesini, Elazığ’da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine gönderiyor. Esra Erol, herkesten yardım beklediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 25.1.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 16:51 ABONE OL
Ünlü sunucu Esra Erol depremin meydana geldiği Elazığ'a yardımda bulundu!

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Elazığ ile Malatya'da yıkım ve ölüme neden olan 6.8'lik deprem sonrası ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları düzenlendi. Kampanyaya son olarak ünlü sunucu Esra Erol'da katıldı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları başlatıldı. Depremi öğrenir öğrenmez yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü sunucu Esra Erol, bununla da yetinmeyerek hemen harekete geçti. Erol, deprem sonrası zor durumda olan halk için Türk Kızılay ile yürütmüş olduğu "Kolide ne var" projesi kapsamında bir tır yardım malzemesini, Elazığ'da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

"BU ZOR VE ACI GÜNLERDE YANINDAYIZ"

Yardım için Instagram hesabından paylaşan Esra Erol, "Bu zor ve acı günlerde yanındayız" notunu düştü.

Elazığ'daki depremde enkaz altındaki Azize cep telefonuyla yardım istedi

Ünlüler Elazığ depremi için destek mesajları yayınladı! Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü sunucu Esra Erol depremin meydana geldiği Elazığ'a yardımda bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN