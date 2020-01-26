BUGÜN NELER OLDU

MehmetAli Erbil, geçen sene banyoda düşerek kaburgalarını kırmıştı. Yıllardır kaçış sendromu hastalığı ile mücadele eden Erbil, kazanın ardından 234 gün hastanede tedavi gördü. Erbil, son olarak geçtiğimiz haftalarda kalp spazmı geçirdiği için hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavi sırasında avukatını hastaneye çağıran Erbil'in vasiyetini yazdırdığı ve belgelere imza attığı iddia edildi. Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin, önceki akşam Armutlu'da Steakroom'da görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin görüntü almalarını istemeyen anne-kız, mekanı adeta koşarak terk etti. Son günlerde Mehmet Ali Erbil'in hastalığından dolayı vasiyet hazırladığı haberlerin sorulması üzerine iyice sinirlenen Kumbasar, "Vasiyet falan yok, öyle bir şey olabilir mi?" diyerek tepki gösterdi.