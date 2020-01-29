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teşhisi konulan 'den iyi haber

teşhisiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı , hesabından paylaşım yaparak durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün sonra taburcu olacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 29.1.2020 18:46 ABONE OL
Domuz gribi teşhisi konulan Nilüfer'den iyi haber

Ünlü şarkıcı Nilüfer, yaklaşık 20 önce soğuk algınlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Domuz gribi teşhisi konulan şarkıcıdan günler sonra ilk paylaşım geldi.

"NE VİRÜSMÜŞ YA"

Domuz gribi teşhisi konulduğu için gözetim altına alınan Nilüfer, sosyal medya hesabından hastanede yattığı süre zarfında neler yaşadığını anlattı. Hastanedeki penceresinden gördüğü bir martının görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Nilüfer aynı zamanda müjdeli haberi de verdi. Nilüfer paylaşımında "Hastane odamda beni ziyarete geldi. Ve çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün. Ne virüsmüş yaaa. Bir kaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar" dedi.

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Domuz gribi teşhisi konulan Nilüfer'den iyi haber
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