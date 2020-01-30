Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

BUGÜN NELER OLDU

KÜLTÜR, sanat ve eğlence dünyası D&R, çocuklar ve aileleri için dopdolu bir program içeren D&R Çocuk Festivali ile minikleri tatilin büyülü dünyasına davet ediyor. 2 Şubat'a kadar İstinye Park'ta gerçekleşen D&R Çocuk Festivali, birbirinden eğlenceli etkinlikler ve sevilen yazarların imza günleri ile yarıyıl tatiline renk katıyor. Kral Şakir karakterinin yaratıcısı, ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu, D&R Çocuk Festivali'nde çocuklar ve aileleriyle buluşuyor. Başak Sayan'dan Güneş Aksüs'e, Hande Ertem Ergün'den Songül Bozacı'ya, Çiğdem Odabaşı'dan Büşra Tarçalır Erol'a, Şebnem Oral'dan Defne Ongun Müminoğlu'na kadar pek çok isim, keyifli etkinliklerle festivale renk katıyor!