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kaç kez yaptırdı? ’nın ’ı Tuğçe Özbudak'tan estetik itirafı!

'nin bir dönem reyting rekorları kıran dizisinde karakterine can veren görenleri adeta şoke ediyor. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle erkekleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikte seneler içinde tanınmaz hale geldi. Güzel oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Tuğçe Özbudak merak edilen soruları yanıtladı. Estetik yaptırdığını kabul eden Özbudak, ‘dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor’ dedi. Tuğçe Özbudak yaptırdığı estetik operasyonlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 15:57 ABONE OL
Tuğçe Özbudak kaç kez estetik yaptırdı? Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak'tan estetik itirafı!

'' dizisinde canlandırdığı '' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu , geçirdiği operasyonlarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Son olarak stil yarışmasında boy gösteren Tuğçe Özbudak, bir süredir ekranlardan uzak. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu bir takım estetik operasyonlar geçirdi. Oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim görenleri şaşırttı.

İŞTE TUĞÇE ÖZBUDAK'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI…

2. Sayfa programına konuk olan Tuğçe Özbudak merak edilen soruları yanıtladı. Estetik yaptırdığını kabul eden Özbudak, 'dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor' dedi.

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Tuğçe Özbudak kaç kez estetik yaptırdı? Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak'tan estetik itirafı!
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