Tuğçe Özbudak kaç kez estetik yaptırdı? Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak'tan estetik itirafı!

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Son olarak stil yarışmasında boy gösteren Tuğçe Özbudak, bir süredir ekranlardan uzak. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu bir takım estetik operasyonlar geçirdi. Oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim görenleri şaşırttı.

İŞTE TUĞÇE ÖZBUDAK'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI…

2. Sayfa programına konuk olan Tuğçe Özbudak merak edilen soruları yanıtladı. Estetik yaptırdığını kabul eden Özbudak, 'dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor' dedi.