Erkan Kolçak Köstendil'in kendisi gibi oyuncu eşi Cansu Tosun, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 18 haftalık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Tosun'un karnının iyice belirginleştiği dikkat çekti. Önümüzdeki hafta rol aldığı 'I Am You' filminin New York'ta yapılacak prömiyerine katılacağını söyleyen oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Yakın tarihte ülkemizde de prömiyeri olacak" dedi.