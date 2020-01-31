Corona virüsü Hindistan'a master yapmaya gitti! Corona virüsü'nün Hindistan'a sıçraması büyük tehlike...

Corona virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Resmi verilere göre ölü sayısının 170 olduğu belirtilirken Çin'de yaşayanların sosyal medyada yer verdikleri iddialarda ölü sayısının çok daha fazla olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Türk Hava Yolları da coronavirüs nedeniyle Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou şehirlerindeki seferleri 9 Şubat'a kadar durdurdu! Tüm dünyanın gündeminde olan Coronavirüs, GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel'in köşesinde... İşte Mevlüt Tezel'in 'Virüsün Hindistan'a sıçraması büyük tehlike' başlıklı yazısı...
Giriş Tarihi: 31.1.2020 10:00Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 10:09ABONE OL
Aksaray'da 10'u Çinli turist, ikisi Türk 12 kişi, Corona virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı müşahedeye alınmıştı. Şükürler olsun ki, 12 kişinin ilk tetkiki temiz çıktı. Bu olayla ilgili internete ibretlik bir video düştü.