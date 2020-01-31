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virüsü 'a master yapmaya gitti! 'nün Hindistan'a sıçraması büyük tehlike...

virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Resmi verilere göre ölü sayısının 170 olduğu belirtilirken 'de yaşayanların sosyal medyada yer verdikleri iddialarda ölü sayısının çok daha fazla olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Türk Hava Yolları da nedeniyle Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou şehirlerindeki seferleri 9 Şubat'a kadar durdurdu! Tüm dünyanın gündeminde olan , GÜNAYDIN yazarı 'in köşesinde... İşte Mevlüt Tezel'in 'Virüsün 'a sıçraması büyük tehlike' başlıklı yazısı...

MEVLÜT TEZEL Günaydın
Giriş Tarihi: 31.1.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 10:09 ABONE OL
Corona virüsü Hindistan'a master yapmaya gitti! Corona virüsü'nün Hindistan'a sıçraması büyük tehlike...

Aksaray'da 10'u Çinli turist, ikisi Türk 12 kişi, virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı müşahedeye alınmıştı. Şükürler olsun ki, 12 kişinin ilk tetkiki temiz çıktı. Bu olayla ilgili internete ibretlik bir video düştü.

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Corona virüsü Hindistan'a master yapmaya gitti! Corona virüsü'nün Hindistan'a sıçraması büyük tehlike...
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