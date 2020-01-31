Corona virüsü Hindistan'a master yapmaya gitti! Corona virüsü'nün Hindistan'a sıçraması büyük tehlike...

Aksaray'da 10'u Çinli turist, ikisi Türk 12 kişi, Corona virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı müşahedeye alınmıştı. Şükürler olsun ki, 12 kişinin ilk tetkiki temiz çıktı. Bu olayla ilgili internete ibretlik bir video düştü.

