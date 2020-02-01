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Mahkeme ’nın yakınlarını haklı buldu

’nın eşi ve kızları, ustanın hayatını anlatan ‘Ahmet: İki Gözüm’ filminin gösterilmesinin durdurulması için dava açtı. Kaya’nın yakınlarını haklı bulan mahkeme, filmin yayınlanmasının durdurulmasına karar verdi

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Günaydın
Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Mahkeme Ahmet Kaya’nın yakınlarını haklı buldu
Sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatının beyaz perdeye aktarıldığı haberleri üzerine eşi Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk, 'Ahmet: İki Gözüm' filminde oynayacak Özgür Tüzer'e dava açmıştı. Filmin mali haklarını elinde bulundurduğunu iddia eden Erbay Medya şirketi de filmin yönetmeni Gani Rüzgar Şavata ile X Yapım'ı mahkemeye vermişti. Geçtiğimiz günlerde ise filmin durdurulmasına yönelik X Yapım'a yeni bir dava daha açıldı. Ahmet Kaya'nın eşi ve iki kızı; kişilik haklarına saldırının önlenmesini ve 'Ahmet: İki Gözüm'ün her türlü görüntü ve içeriklerinin yayınlanmasının ve dağıtılmasının tedbiren durdurulmasını istedi. Kaya'nın ailesinin sunduğu delilleri inceleyen mahkeme; onları haklı buldu. İhtiyati tedbir yoluyla filmin ve filme ilişkin her tür görüntünün sinemalarda, internette, TV'de yayınlanmasının, çoğaltılmasının ve dağıtılmasının dava sonuçlanana kadar durdurulmasına karar verdi.
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Mahkeme Ahmet Kaya’nın yakınlarını haklı buldu
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