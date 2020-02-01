Mahkeme Ahmet Kaya’nın yakınlarını haklı buldu

BUGÜN NELER OLDU

Sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatının beyaz perdeye aktarıldığı haberleri üzerine eşi Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk, 'Ahmet: İki Gözüm' filminde oynayacak Özgür Tüzer'e dava açmıştı. Filmin mali haklarını elinde bulundurduğunu iddia eden Erbay Medya şirketi de filmin yönetmeni Gani Rüzgar Şavata ile X Yapım'ı mahkemeye vermişti. Geçtiğimiz günlerde ise filmin durdurulmasına yönelik X Yapım'a yeni bir dava daha açıldı. Ahmet Kaya'nın eşi ve iki kızı; kişilik haklarına saldırının önlenmesini ve 'Ahmet: İki Gözüm'ün her türlü görüntü ve içeriklerinin yayınlanmasının ve dağıtılmasının tedbiren durdurulmasını istedi. Kaya'nın ailesinin sunduğu delilleri inceleyen mahkeme; onları haklı buldu. İhtiyati tedbir yoluyla filmin ve filme ilişkin her tür görüntünün sinemalarda, internette, TV'de yayınlanmasının, çoğaltılmasının ve dağıtılmasının dava sonuçlanana kadar durdurulmasına karar verdi.