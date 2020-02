Yepyeni yüzüyle yayında

YAYINA başladığı günden itibaren, dünyanın en sevilen çizgi dizi ve programlarını arşivine katan minika- GO'da değişim rüzgarları esiyor. Yepyeni logo ve grafikler, bugün itibariyle minikaGO ekranlarındaki yerini alıyor. 21 Ocak'ta dokuzuncu yaşını kutlayan minikaGO, daha dinamik ve renkli ekran yüzüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayına başladığı günden bu yana, Transformers Prime, Beyblade, Peter Pan, Küçük Prens, Littlest Pet Shop, Marsupilami, Orman Kitabı, Tobot gibi dünyaca ünlü markaları Türkiye'deki izleyiciyle buluşturan ve son dönemde yapımcısı olduğu yerli içerikler Alpman ve Hızlı Ayaklar ile de başarısını katlayan minikaGO; yeni yüzü, çarpıcı ekran grafikleri ve kısa sürede dillere dolanan rap türündeki yeni şarkısıyla 2020 yılına iddialı bir giriş yapıyor. Hemen her yaştan dinleyicisi bulunan, tüm dünyada ilgiyle takip edilen rap akımına minikaGO da katıldı. Kanalın geçtiğimiz hafta ilk kez yayınlanan şarkısı dinleyenlerden tam not aldı. Sözleri ve jingleıyla dinleyen herkesin hemen ezberlediği şarkının özellikle nakarat sözü Go! Go! Go! çok sevildi. Çocukların yer aldığı eğlenceli klibi de çekilen şarkı, çocuklar kadar ailelerin de dikkatini çekti.

BUGÜN NELER OLDU