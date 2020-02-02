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maruz kaldığı şiddeti tuvale yansıttı

’dan şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanan , evliliği boyunca yaşadıklarını resimlerine aktardı. Demirci, eserlerini Esaret ve Başkaldırı isimleriyle tanımladı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Eda Demirci maruz kaldığı şiddeti tuvale yansıttı
SAMSUN'DA SERGİLEDİ
Görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'dan boşandı. Yaşadığı şiddeti resimlerine aktaran Demirci, Samsun'da açılan bir sergide Esaret ve Başkaldırı olarak adlandırdığı tablolarını sergiledi.

AMELİYAT OLDU
İç dünyasını tablolarında gözler önüne seren Demirci, zor bir dönemden çıktığını anlattı. Demirci, Instagram'da şu açıklamayı paylaştı: 'Sıkıntılı boşanma sürecinde sağlık sorunlarım oluştu, ameliyat oldum. Daha fazla stres yaşamamak için anlaşmalı boşandım. Tazminat almadım, sadece ziynet eşyalarımı aldım.'
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Eda Demirci maruz kaldığı şiddeti tuvale yansıttı
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