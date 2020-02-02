Eda Demirci maruz kaldığı şiddeti tuvale yansıttı

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Görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'dan boşandı. Yaşadığı şiddeti resimlerine aktaran Demirci, Samsun'da açılan bir sergide Esaret ve Başkaldırı olarak adlandırdığı tablolarını sergiledi.İç dünyasını tablolarında gözler önüne seren Demirci, zor bir dönemden çıktığını anlattı. Demirci, Instagram'da şu açıklamayı paylaştı: 'Sıkıntılı boşanma sürecinde sağlık sorunlarım oluştu, ameliyat oldum. Daha fazla stres yaşamamak için anlaşmalı boşandım. Tazminat almadım, sadece ziynet eşyalarımı aldım.'