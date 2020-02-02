Fahriye Evcen'den hayranlarını mest eden paylaşım

Son ayların en çok konuşulan çifti Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sosyal medyada da çok merak ediliyor. 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan ile ilgilendiği için ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada oldukça aktif. Takipçileriyle sık sık paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla hayranlarını etkiledi.
Giriş Tarihi: 2.2.2020 21:41Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 21:42ABONE OL
Doğum kilolarından kurtulan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eski fit haline döndü.