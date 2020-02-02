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'den hayranlarını mest eden paylaşım

Son ayların en çok konuşulan çifti ve sosyal medyada da çok merak ediliyor. 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan ile ilgilendiği için ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada oldukça aktif. Takipçileriyle sık sık paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla hayranlarını etkiledi.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 21:41 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 21:42 ABONE OL
Fahriye Evcen'den hayranlarını mest eden paylaşım

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Fahriye Evcen'den hayranlarını mest eden paylaşım
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