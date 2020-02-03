Sosyetik güzel Eda Taşpınar Meksika tatilinde ne yiyeceğini şaşırdı! Eda Taşpınar marjinallikte sınırları zorladı

Damak zevkiyle şaşırtan Eda Taşpınar, kural bozmadı. Daha önce salyangoz, karınca ve yılan yiyen Taşpınar, Meksika tatilinde çekirge yedi. 85 liraya sipariş ettiği kızarmış çekirgeleri mideye indiren ikoncan, 'Pisboğaz' dedirtti!

TULUM'DA DA KURAL BOZMADI

Sosyetik eda taşpınar, Eda Taşpınar, marjinallikte sınırları zorladı. Geçtiğimiz günlerde Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a giden ikoncan, yine ilginç damak zevkini gözler önüne serdi. Daha önce yurt dışı seyahatlerinde salyangoz, karınca ve yılan yiyen Taşpınar, Tulum'da da kural bozmadı. Sosyetik ikoncan, önceki akşam gittiği Quintanaroo Mexico adlı mekanda, bir tabak kızarmış çekirge sipariş etti. İkoncan, bu iştah kapatan ziyafetini Instagram'da paylaşarak ağızları açıkta bıraktı.