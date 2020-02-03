Haberler > Günaydın Haberleri > Sosyetik güzel Eda Taşpınar Meksika tatilinde ne yiyeceğini şaşırdı! Eda Taşpınar marjinallikte sınırları zorladı

tatilinde ne yiyeceğini şaşırdı! Eda Taşpınar marjinallikte sınırları zorladı

, 'da tatile gitti. Bu ülkede bir tabak dolusu yedi. Dünyanın korona virüsle pençeleştiği şu günlerde Taşpınar'ın yediği çekirge tartışmalara neden oldu. Yazın sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, yine marjinal bir harekete imza attı. Bir süredir tatil için 'da bölgesinde olan Taşpınar, bir tabak dolusu çekirge yedi. Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar'ın yaptığı bu paylaşım tartışmalara neden oldu. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 14:49 ABONE OL
Sosyetik güzel Eda Taşpınar Meksika tatilinde ne yiyeceğini şaşırdı! Eda Taşpınar marjinallikte sınırları zorladı

Damak zevkiyle şaşırtan , kural bozmadı. Daha önce salyangoz, karınca ve yılan yiyen Taşpınar, tatilinde yedi. 85 liraya sipariş ettiği kızarmış çekirgeleri mideye indiren ikoncan, 'Pisboğaz' dedirtti!

TULUM'DA DA KURAL BOZMADI

Sosyetik eda taşpınar, Eda Taşpınar, marjinallikte sınırları zorladı. Geçtiğimiz günlerde 'nın gözde tatil beldesi 'a giden ikoncan, yine ilginç damak zevkini gözler önüne serdi. Daha önce yurt dışı seyahatlerinde salyangoz, karınca ve yılan yiyen Taşpınar, Tulum'da da kural bozmadı. Sosyetik ikoncan, önceki akşam gittiği Quintanaroo Mexico adlı mekanda, bir tabak kızarmış çekirge sipariş etti. İkoncan, bu iştah kapatan ziyafetini Instagram'da paylaşarak ağızları açıkta bıraktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyetik güzel Eda Taşpınar Meksika tatilinde ne yiyeceğini şaşırdı! Eda Taşpınar marjinallikte sınırları zorladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN